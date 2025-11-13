Французька Atreyd відправила в Україну нову систему ППО DWS-1

13 ноября 2025, 11:15

Система створює своєрідне «мінне поле» з десятків міні-дронів з невеликими вибуховими зарядами.

Після радарного виявлення загрози вони злітають і формують «занавіс» у повітрі для перехоплення та знищення ворожих БПЛА.

На перших етапах DWS-1 буде використовуватися для відбиття атак «Шахедів», а пізніше — проти керованих авіабомб.

Система працює автономно на базі ШІ, один оператор може контролювати до 100 дронів.

Виробництво DWS-1 вже налагоджено у Франції та Україні, а згодом буде запущено і в США.