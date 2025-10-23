РФ випробовує "кільцеві" дрони в Україні

23 октября 2025, 13:15

У росіян з’явився новий екзотичний БпЛА з кільцевим (анулярним) крилом, помічений над Україною. Кремлівські ресурси пов’язують його з лінійкою «Комета» від «Шаг вперёд»: нібито є перехоплювач для боротьби з чужими дронами та більший варіант із бойовою частиною для ударів на 50+ км.

Втім, окрім маркетингових роликів і поодиноких згадок, підтверджених даних про серійність і бойову результативність немає.Анулярне крило теоретично дає виграш у компактності та підйомній силі за тієї ж розмаху, зменшує індуктивний опір і може поліпшити економічність крейсеру. Для FPV-платформи це привабливо: легше переносити, простіше стартувати, потенційно довше триматися в повітрі. Але на фронті критичні інші речі — стійкість до РЕБ, якість відеолінка, теплова/акустична помітність і здатність не розсипатися після першої ж турбулентності або близького розриву. Кільцева схема додає маси, ускладнює ремонт у полі та обмежує стандартні варіанти підвісу корисного навантаження.Заявлений «перехоплювач» із кінетичною поразкою виглядає як спроба здешевити антидрон, перенісши складність із боєприпасу на планер. Проте без мікрорадарів/EO-трекінгу та алгоритмів автопілота рівня «догфайт» шанс надійно «штовхнути» чужий FPV мізерний, особливо у вітрових умовах і в диму. Ударна «Комета-2» із БЧ кілька кілограмів потенційно корисна по РЛС, ретрансляторам чи неброньованому транспорту, але тут вступають у гру ті самі обмеження каналу управління та навігації, а також вразливість до сіток, бар’єрів і перехоплення українськими антидрон-дронами.«Кільцева мода» у РФ — радше пошук нішевої аеродинамічної схеми під масове кустарне виробництво, ніж прорив. Якщо «Комети» дійдуть до фронту серійно, їхні сильні сторони — компактність, прийнятна дальність і потенціал як ретрансляторів. Слабкі — вразливість до РЕБ, складність ремонту, сумнівна ефективність перехоплення без дорогих сенсорів.