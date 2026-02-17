YALGHAR-200 - пакистанський аналог БПЛА “Ланцет"

17 февраля 2026, 10:45

Пакистанська оборонна група GIDS на виставці World Defense Show 2026 в Ер-Ріяді показала YALGHAR-200 — автономний баражувальний боєприпас (БпЛА-камікадзе) великої дальності, який позиціюють як “fire-and-forget” рішення для глибших ударів і експорту.

За заявленими параметрами це вже не «тактичний дріб’язок»: максимальна злітна маса 50 кг, радіус/дальність застосування до 200 км і тривалість польоту 90–120 хв. Бойова частина в діапазоні 10–20 кг переводить систему в клас, де мова йде не лише про “влучити у пікап”, а й про ураження укриттів, вузлів інфраструктури та броньованих цілей — залежно від типу заряду.



Ключова інженерна ставка — бензиновий ДВЗ: він дає час і дальність, але платить за це акустикою та тепловою помітністю, а також вимогливістю до сервісу й стабільності якості (чим більше серійність — тим жорсткіша ціна дефектів).



Пуск заявляють у двох логіках — із наземної позиції через прискорювач або з повітряного носія, що прямо натякає на “розмноження” векторів застосування і спробу ускладнити обороні прогнозування загрози.



Головний нюанс, який часто губиться за цифрами: 200 км і 2 години в повітрі — це цінність лише тоді, коли під неї є контур наведення/розвідки та зв’язку. Якщо “fire-and-forget” у реальності тримається на GNSS і тонкому каналі передачі, то в РЕБ-середовищі ефективність швидко стає нерівною.

Якщо ж у системі справді є працездатна автономність на фінальній ділянці та адекватна інтеграція з розвідкою, тоді YALGHAR-200 перетворюється на дешевший аналог крилатої ракети за логікою застосування — з можливістю чекати ціль, а не летіти “в порожнечу”.