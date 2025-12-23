Зеленский анонсировал санкции против Китая

23 декабря 2025, 10:45

Президент Украины сообщил по итогам встречи со своим уполномоченным по вопросам санкционной политики Владиславом Власюком, что к концу года Украина введет несколько санкционных пакетов не только против российских субъектов, но и тем, кто помогает российской агрессии.

"Будет по меньшей мере один пакет санкций против лиц, работающих с российской военной промышленностью, и это не только лица из россии, но, в частности, и из Китая", — анонсировал Владимир Зеленский.



Он также анонсировал санкции против тех, кто оправдывает российскую агрессию и продвигает российское влияние через СМИ, и против спортсменов, которые поддерживают российскую агрессию.