В Германии заговорили о санкциях против экс-канцлера Шрёдера

28 апреля 2022, 11:45

Отдельные немецкие политики высказались за меры против бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера из-за его пророссийской позиции.

«Он как можно скорее внесен в санкционный список путинских спекулянтов», — цитирует члена президиума СвДП Морица Кёрнера Tagesspiegel. «Он больше не принадлежит сливкам немецкой внутренней политики, а принадлежит сливкам Кремля».

Похожее мнение высказал член ХДС Родерих Кизеветтер. "Тот факт, что Шрёдер все еще не дистанцировался от путина и россии, только доказывает, насколько "крепко" он у них на службе… Так что стоит говорить о санкциях против всего окружения путина. И в том числе Шредера", - считает он.

Депутат Европарламента от зеленых Райнхард Бютикофер также призвал рассмотреть санкции против Шредера и других бывших европейских политиков, «которые с тех пор продались Путину».