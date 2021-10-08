GigaCloud запустил публичное облако с GPU

8 октября 2021, 15:45

Облачный оператор запустил новый сервис ― публичное облако с GPU.



Это облачная инфраструктура на базе стека продуктов VMware, в которой кроме вычислительных ресурсов (CPU, RAM) и места для хранения данных, доступны графические процессоры (GPU). Графические ядра лучше работают с определенными типами задач, чем CPU: обработка графики, 3D-моделирование, машинное обучение и обработка больших массивов данных.

«Использование видеокарт для вычислений ― новый шаг в развитии информационных технологий, ― говорит Кирилл Науменко, СТО GigaCloud. ― Пользователь может заказать готовую облачную инфраструктуру с GPU, перенести в нее свои приложения и программы и ускорить выполнение сложных вычислительных задач в десять раз. Если задача требует большей вычислительной мощности, облако можно легко масштабировать, заказав дополнительные ресурсы у оператора. Если ресурсы будут больше не нужны, от них можно отказаться и таким образом оптимизировать расходы на IT».«Многие зарубежные облачные операторы, в частности Amazon, Google и Microsoft, для построения своих облачных решений используют видеокарты, ― говорит Артем Коханевич, CEO GigaCloud. ― Однако наше решение более привлекательно для украинских компаний по ряду причин. Мы предоставляем бесплатную техническую поддержку на родном языке 24/7, возможность оплачивать использование облачных сервисов в гривне, а для работы с большим количеством данных не требуется международный интернет-канал большой вместимости. Зарубежные операторы этого предложить не могут».Технология виртуальных GPU ускоряет ресурсоёмкую серверную рабочую нагрузку, поэтому ее применяют компании из сферы ритейла, медицины, агро и строительства, мобильные операторы и колл-центры, научные институты и предприятия, использующие VDI. Все они смогут быстрее закрывать задачи и оптимизировать затраты на IT-инфраструктуру.