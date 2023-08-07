Украина открыла новый фронт против РФ– FT

7 августа 2023, 8:45

Украинские беспилотники нанесли удары, направленные на нефтяную инфраструктуру, которая обеспечивает втск.

А на следующий день, в субботу, беспилотник подбил российский нефтяной танкер в Керченском проливе, пишет FT.

Атаки являются частью усилий Украины, направленных на то, чтобы измотать Москву и принести воржение Москвы. Первый такой удар стал морским нападением на российский военный корабль в порту Новороссийойну на ее территорию. Аналитики видят их как попытку опровергнуть версию путина о "сво" в Украине, не влияющей на россию."Основная цель этих атак – опровергнуть версию Путина о том, что это всего лишь "специальная военная операция" по освобождению Украины, которая никак не влияет на Россию. Они показывают российскому народу, что это настоящая война, а нарративы Путина - ложь", – сказал Курт Волкер, экс-посол США в НАТО.Экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк видит эти удары как сигнал для россии, что она не непобедима, и даже ее столица и центры силы уязвимы. Он отмечает, что это может подорвать моральный дух российских войск и помочь контрнаступлению Украины.