22 марта 2023, 14:15

Украина делает ставку на беспилотники для ударов вглубь России, — The Economist

«Поскольку Запад колеблется в отношении боеприпасов большой дальности, беспилотники предлагают альтернативу».


Оцените новость:
  • 0 оценок