30 марта 2026, 9:45

Удары по Балтике ставят под угрозу экспорт нефти из России

Российские нефтяные компании предупреждают о возможном объявлении форс-мажора по поставкам через порты Балтийского моря на фоне продолжающихся атак.



Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на источники в отрасли.



По их данным, украинские дроны нанесли удары по ключевым объектам инфраструктуры, включая порт Усть-Луга, где после серии атак продолжается пожар, а отгрузка нефти фактически остановлена. «Поставки приостановлены и сроки их возобновления остаются неизвестными», - отмечают источники. При этом восстановление работы терминала может занять как минимум до середины апреля.

