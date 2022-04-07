Журнал Playboy Ukraine посвятил новый выпуск войне в Украине

7 апреля 2022, 12:45

"То, что украинки – несравнимы, мы доказывали всем с каждым выпуском Playboy Ukraine более 15 лет. Сейчас в нашу страну пришла война, и мы каждый день доказываем всему миру еще и то, что наша нация самая сильная.

Мы всегда призывали к свободе своих желаний, а сегодня мы показываем всему миру, что есть настоящая независимость и реальная свобода целой нации.Героизм защитников Украины, смелость украинцев вдохновили нас создать этот спецвыпуск. Он вне стандартов Playboy, но покажет всему миру, что действительно происходит в Украине. Покажет сокрушительную, безжалостную войну, которую должен остановить мир. Покажет смелость и слезы отчаяния. Покажет жажду победы", – сказано в анонсе журнала.