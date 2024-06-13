Аргентина и Франция обсуждают поставки Украине штурмовиков Super Etendard — СМИ

13 июня 2024, 12:45

Глава МИД Аргентины Диана Мондино обсудила этот вопрос с французским коллегой Стефаном Сежурне и советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, сообщает газета Infobae.

В 2018 году Аргентина купила пять самолетов-штурмовиков Super Etendard, однако не смогла ввести их в эксплуатацию из-за эмбарго, наложенного Великобританией. Отмечается, что единственная проблема в техническом состоянии — отсутствие патронов, позволяющих катапультировать сиденья пилота в случае ЧС.Буэнос-Айрес планирует обменять свои Super Etendard на беспилотники и вертолеты, а Франция починит их и передаст Украине.Super Etendard — французский сверхзвуковой палубный штурмовик, который был разработан на базе самолета «Этандар» IVM. Свой первый полет он совершил в 1974 году. Всего было изготовлено 85 таких самолетов.Поставлялся на экспорт в Аргентину, несколько машин недолгое время эксплуатировались ВВС Ирака. Самолет приобрел большую популярность во время Фолклендской войны.В 2015 году Франция сняла Super Etendard с производства.