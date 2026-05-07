РФ тестує наземний дрон-ждун "Штурмовик"

7 мая 2026, 12:15

У зоні бойових дій росіяни почали випробування наземного безпілотника «Штурмовик» від компанії «Дрон форс аэро».



Характеристики: до 20 кг корисного навантаження, а заявлена дальність роботи — до 30 км завдяки волоконно-оптичній лінії зв’язку.

Сама ідея доволі зрозуміла. Росіяни намагаються перенести логіку FPV-засідки на землю: не летіти до цілі з повітря, а приховано підвести заряд до маршруту руху, укриття або техніки й чекати моменту для підриву.Водночас наземна платформа має власні обмеження: рельєф, багнюка, перешкоди, мінування, візуальне виявлення та значно менша свобода маневру порівняно з повітряним дроном.Окремо показово, що розробники просувають «Штурмовик» саме як засіб для штурмових підрозділів. Це добре вкладається в російську тенденцію останніх місяців: винести небезпечні задачі ближнього контакту на роботизовані платформи — від «Кур’єра» з мінометом чи 107-мм ракетами до «Мальвіни-М» з термобаричним НУРС.Але на відміну від цих вогневих носіїв, «Штурмовик» ближчий до концепції дистанційно керованої наземної міни або “очікувального” ударного заряду.