Тайвань пытается перенять военный опыт Украины

7 мая 2026, 13:15

Издание написало, что Тайвань и Украина не имеют официальных дипломатических или военных связей.



Однако партнерские отношения между ними налаживаются благодаря неформальной сети обычных граждан, в том числе тайванцев, которые воюют на стороне Украины, и оборонных компаний.

Тайваньские власти признают, что заинтересованы в опыте Украины в сфере беспилотников. NYT описала, как украинского дронщика, который находился в отпуске на Тайване, пригласили в парламент, чтобы он рассказал о войне.



Одновременно продолжают укрепляться связи в частном секторе. Украинские производители дронов закупают через Тайвань китайские комплектующие. Кроме того, Тайвань (через европейские страны) продает Украине свои беспилотники, а международные оборонные подрядчики просят украинских инженеров разработать специальные проекты для Тайваня и сами производят для него беспилотники и комплектующие, которые испытываются на поле боя в Украине. Тайвань также интересуется украинскими морскими дронами.



NYT напомнила, что украинские власти не хотят, чтобы украинские технологии продавались за рубеж вне контроля правительства. В марте президент Украины пожаловался, что "за спиной государства" некоторые компании — производители дронов строят заводы в других странах. По данным NYT, один из них находится на Тайване.