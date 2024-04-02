2 апреля 2024, 13:45

В Киеве возле паба заметили эксклюзивную Maserati на дипломатических номерах

Всего в мире таких 2432 штуки. Интересно, что киевский спорткар имеет дипломатические номера с индексом 212, который зарезервирован за Миссией Международного комитета Красного Креста в Украине.


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