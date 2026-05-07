Умер основатель CNN Тед Тернер

7 мая 2026, 11:15

Американский бизнесмен, филантроп и основатель CNN Тед Тернер умер в возрасте 87 лет, сообщается на сайте канала. Он скончался в среду в окружении семьи.

Тернер родился в 1938 году в Огайо. В возрасте 24 лет он возглавил рекламную компанию отца. Вскоре она начала скупать медиаактивы. В 1970-м он купил первый телеканал, начал развивать кабельное телевидение, а затем придумал CNN, первый в мире круглосуточный новостной канал, что стало революцией в телевизионном бизнесе. Его вещание началось 1 июня 1980 года.В 1991 году журнал Time назвал Тернера человеком года.В конце концов Тернер продал свои телеканалы компании Time Warner, но всю жизнь гордился CNN и называл его своим величайшим достижением.