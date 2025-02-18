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18 февраля 2025, 12:45

Скончался "отец" Nutella, Микеле Ферреро

В День святого Валентина на 98-м году жизни умер Микеле Ферреро, основатель Nutella, Kinder, Ferrero Rocher и Tic Tac.

В 2008 году его назвали самым богатым человеком Италии.


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