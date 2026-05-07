Азербайджанская Arkan Innovations представила новые дроны-камикадзе с ИИ

Азербайджанская компания Arkan Innovations разработала и запустила производство трех новых дронов-камикадзе.

Презентация беспилотников прошла на международной выставке SAHA 2026 в Стамбул, сообщает Report.

Новые модели - Arkan-10, Arkan-10 FO и Arkan-10 FT - созданы на базе современных технологий и обладают как разведывательными, так и ударными возможностями. Особое внимание привлек Arkan-10 FO, оснащенный волоконно-оптической системой управления, что значительно снижает его заметность для радиолокационных систем.По данным разработчиков, все 3 беспилотника оборудованы элементами искусственного интеллекта, имеют улучшенную автономную систему управления и увеличенную продолжительность полета. Также заявлены высокая маневренность и низкая радиолокационная заметность.Как отмечается, новые дроны предназначены для применения в условиях современного боя и могут быть интегрированы с различными системами вооружения, что расширяет их функциональные возможности на поле боя.