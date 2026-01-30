Spark воспроизвела российский дрон типа "ждун"

Беспилотник получил название Ян Жижка, в честь национального героя чешского народа, сообщает издание Idnes.
Прототипом стал российский дрон-«ждун» модели «Князь Вандал», обезвреженный бойцом 102 бригады территориальной обороны ВСУ в Запорожской области.
Чешские инженеры разобрали аппарат, подробно его изучили и провели полный реверс-инжиниринг.
Первая партия из двухсот дронов в ближайшее время отправится на фронт.
Проект стал ответом на активное использование Россией так называемых «ждунов» - дронов, которые приземляются вблизи дорог и ждут цели, после чего атакуют бронетехнику или транспорт с военными.