Spark воспроизвела российский дрон типа "ждун"

30 января 2026, 11:45

Беспилотник получил название Ян Жижка, в честь национального героя чешского народа, сообщает издание Idnes.

Прототипом стал российский дрон-«ждун» модели «Князь Вандал», обезвреженный бойцом 102 бригады территориальной обороны ВСУ в Запорожской области.Чешские инженеры разобрали аппарат, подробно его изучили и провели полный реверс-инжиниринг.Первая партия из двухсот дронов в ближайшее время отправится на фронт.Проект стал ответом на активное использование Россией так называемых «ждунов» - дронов, которые приземляются вблизи дорог и ждут цели, после чего атакуют бронетехнику или транспорт с военными.