В Італії продають дерев'яну хатинку на колесах, побудовану із Volkswagen Beetle

24 июля 2023, 12:15

Пробіг незвичайного автобудинку складає 73 000 кілометрів.

Незвичайну машину задумували як пересувний шале для промоутерських заходів. За саморобний автобудинок під назвою Holzhaus, обладнаний спальною зоною та міні-кухнею, творці збираються виручити від 20 000 до 30 000 євро. Однак зараз у ході торгів за кастомним Beetle пропонують лише 5800 євро.

У салоні Holzhaus розташований диван, обідній стіл, міні-кухня з газовою плитою, а також повноцінні вікна із фіранками та віконницями. Замість традиційного керма у машині встановлено дерев'яне колесо, а селектор перемикання передач замінює перевернута ніжка столу. Крім того, інтер'єр самохідної хатинки прикрашений кількома картинами та годинниками з зозулею.