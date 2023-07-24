24 июля 2023, 12:15

В Італії продають дерев'яну хатинку на колесах, побудовану із Volkswagen Beetle

Пробіг незвичайного автобудинку складає 73 000 кілометрів.

Незвичайну машину задумували як пересувний шале для промоутерських заходів. За саморобний автобудинок під назвою Holzhaus, обладнаний спальною зоною та міні-кухнею, творці збираються виручити від 20 000 до 30 000 євро. Однак зараз у ході торгів за кастомним Beetle пропонують лише 5800 євро.

У салоні Holzhaus розташований диван, обідній стіл, міні-кухня з газовою плитою, а також повноцінні вікна із фіранками та віконницями. Замість традиційного керма у машині встановлено дерев'яне колесо, а селектор перемикання передач замінює перевернута ніжка столу. Крім того, інтер'єр самохідної хатинки прикрашений кількома картинами та годинниками з зозулею.


Оцените новость:
  • 0 оценок