В РФ розробляють свої морські безпілотники

28 ноября 2023, 12:15

За даними ЗМІ, перша партія з 10 нових дронів, попередньо, буде готова до кінця 2023 року, і її збираються випробувати на війні з Україною.



Це будуть плоскі безпілотні катери з низькою посадкою для малопомітності на воді. Вони зможуть розвивати швидкість до 80 км/год та долати відстань до 200 км.