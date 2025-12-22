ГлавнаяНовости
У лісі Румунії знайшли черговий невідомий дрон

За словами правоохоронців, до дрона був прикріплений саморобний пристрій, а його розмах сягає двох метрів. Пристрій залишився цілим завдяки парашуту, що дозволив м’яке приземлення.


