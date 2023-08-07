Затонула яхта принцесы Дианы

7 августа 2023, 12:45

У берегов Франции затонула яхта, на которой принцесса Диана провела последнее лето, пишет Metro.

ЧП произошло в Средиземном море примерно в 35 км от побережья Франции. Когда спасатели прибыли на место, пассажиры, экипаж и владелец судна плавали вокруг тонущего судна на спасательном плоту. Яхта затонула из-за течи, уточнили в полиции.На судне последние летние каникулы провела британская принцесса Диана. После ее гибели в 1997 году яхта более 20 лет простояла на складе, пока в 2020 году новый владелец приобрел ее на аукционе за $250 тыс. и вернул в море.