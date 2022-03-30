Британия задержала шикарную яхту российского бизнесмена

30 марта 2022, 9:15

Власти Британии задержали яхту Phi, которая, по их данным, принадлежит российскому бизнесмену. Имя владельца Британия не назвала, отметив, что собственник “намеренно хорошо скрывал” эту информацию.

Власти Британии 13 марта выяснили имя владельца 58,5-метровой яхты, зарегистрированной на компанию из Сент-Китс и Невис, но передвигающейся под мальтийским флагом.“Сегодня мы задержали яхту стоимостью 37 миллионов фунтов и превратили символ богатства России в понятное и строгое предупреждение Путину и его друзьям”, — сказал министр транспорта Британии.