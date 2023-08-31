26 років назад загинула принцеса Діана

31 августа 2023, 10:45

31 серпня 1997 року в автокатастрофі загинула принцеса Діана — одна з найвідоміших і найвпливовіших жінок ХХ століття.



У пам’яті людей вона назавжди залишилась «народною принцесою» та «королевою людських сердець». Згадуємо її найяскравіші цитати про допомогу людям, світові проблеми, кохання, щастя, шлюб, чоловіків та волелюбність.