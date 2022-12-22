НАТО может победить Россию за три дня, — Newsweek

22 декабря 2022, 11:45

«Война НАТО против России будет похожа на настоящую трехдневную операцию», — написал американский парламентарий Адам Кинзингер в ответ на вопрос пользователя соцсети, почему НАТО до сих не победила РФ в открытом противостоянии.