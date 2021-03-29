Новые процессоры Intel Core 11-го поколения появятся в конце марта

29 марта 2021, 12:45

Новейшие процессоры Intel Core 11-го поколения выйдут на рынок 30 марта.

Обладая повышенной производительностью и поддержкой шины PCIe 4.0, они станут отличным выбором и для геймеров, и для создателей мультимедийного контента. И самое главное – они полностью совместимы с материнскими платами MSI 500-й серии.

Процессоры Intel Core 11-го поколения выходят в линейках i9, i7 и i5 в виде двух вариантов ¬(«K» и обычном). Благодаря технологии Intel®Turbo Boost Max 3.0 частота модели Core i9-11900K достигает 5,3 ГГц, а модели Core i7-11700K – 5,0 ГГц. Что касается поддержки оперативной памяти, то на новых платформах Intel частота модулей DDR4 поднимается до 3200 МГц. Таким образом, процессоры Intel Core 11-го поколения отличаются улучшенными характеристиками и их действительно стоит подождать.



А реализовать весь потенциал новых чипов Intel вам помогут материнские платы MSI 500-й серии. Помимо отличных характеристик они могут похвастать совершенно новым дизайном – их радиаторы удивляют оригинальной раскраской. Так, в серии MPG представлена первая материнская плата в фиолетово-черном цвете, а в серии MAG – графитово-черный, синий и полуночно-зеленый варианты.



Отличная новость есть и для владельцев материнских плат MSI серии Z490. Их устройства будут поддерживать процессоры Intel Core 11-го поколения, причем при использовании такого процессора можно будет воспользоваться преимуществами шины PCIe 4.0.



Помимо процессора и материнской платы, увеличить общую производительность компьютера также поможет видеокарта с поддержкой технологии Resizable BAR(Re-size BAR). В прошлом месяце обновления BIOS с поддержкой Resizable BAR(Re-size BAR) получили все материнские платы MSI серий 500, 400 и 300. Последнее обновление прошивки реализует эту технологию в видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3060. Соответствующие драйверы для других видеокарт серии GeForce RTX 30 появятся в конце нынешнего месяца.