Представлена игровая клавиатура EVGA Z12 с защитой от брызг

3 сентября 2021, 12:15

Компания EVGA анонсировала мембранную клавиатуру игрового уровня Z12, оснащённую многоцветной подсветкой RGB с пятью зонами. Новинка имеет полноразмерный форм-фактор с цифровым блоком кнопок в правой части.

Устройство получило влагозащищенное исполнение, соответствующее требованиями стандарта IP32. Дополнительная магнитная подставка для рук EVGA Premium Magnetic Palm Rest с мягким вспененным наполнителем обеспечивает комфорт во время продолжительной работы.



Пять вспомогательных программируемых клавиш, а также полный набор кнопок управления мультимедийными устройствами обеспечат дополнительные возможности взаимодействия с компьютером без использования мыши.

Для подключения к ПК служит проводной интерфейс USB; частота опроса достигает 1000 Гц. Используются мембранные переключатели с заявленным сроком службы до 20 млн нажатий.

Габариты составляют 473 × 151,5 × 38,5 мм, вес — приблизительно 1 кг. Крепление в стиле Cherry MX позволяют использовать любые индивидуально оформленные и совместимые колпачки. Информации об ориентировочной цене на данный момент нет.

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