Анонс тактического монитора AORUS KD25F

10 июня 2019, 12:36

GIGABYTE производитель материнских плат, графических 3D-ускорителей и других ключевых компонентов для настольных ПК представляет тактический монитор AORUS KD25F, адресованный истинным поклонникам компьютерных игр, которым небезразличны FPS.

Модель KD25F изготовлена на базе ультраскоростной TN-матрицы диагональю 24,5 дюйма (экранное разрешение 1920x1080, формат изображения Full HD, соотношение сторон 16:9) , время отклика составляет невероятные 0,5 мс (методика измерения MPRT), на 70% опережая аналогичный параметр для типовых решений. Обладая исключительно высокой частотой обновления экрана 240 Гц, монитор по праву может позиционироваться в качестве идеального дисплея для

игр, в которых каждый кадр ключевой характеристики кадров/с на особом счету! В этом контексте игроки по достоинству оценят плавность воспроизведения контента любой и минимальное время отклика монитора. В мониторе AORUS KD25F применяется особая TN-матрица, среди неоспоримых преимуществ которой 8-разрядная глубина цвета и 100% охват цветового sRGB-пространства, что совсем не характерно для TN-панелей, которые, в большинстве своем, весьма посредственно воспроизводят цветовые оттенки в силу особенностей базовой технологии. Нужен монитор с превосходной реакцией и воспроизведением цветовой палитры близкой к оригиналу, тактический монитор AORUS KD25F – это Ваш выбор!Конструктивно модель AORUS KD25F унаследовала ключевые характеристики первого в мире тактического монитора AORUS. Многофункциональная прочная стойка, бескаркасный дизайн и встроенный блок питания - все аналогично модели AD27QD. С помощью функции PiP / PbP не составит труда разместить одновременно два изображения на одном экране, при этом пользователь может переключиться на аудиоканал предпочтительного источника, что лишний раз демонстрирует исключительность характеристик монитора и его способность успешно решать самые сложные задачи. Самодостаточное и уникальное в своем роде аппаратное обеспечение органично дополняет фирменное ПО AORUS. Cтабилизатор прицеливания, возможности выбора перекрестия, эксклюзивная функции ANC -- эти и ряд других функций обеспечат Вам неоспоримое преимущество над оппонентами на полях виртуальных баталий!Для управления экранным меню игрок может воспользоваться джойстиком, либо задействовать альтернативный вариант -- программное обеспечение OSD Sidekick, которое позволяет настраивать различные параметры с помощью клавиатуры и мыши и наблюдать выполнение изменений фактически в режиме реального времени. Монитор AORUS KD25F оснащен двумя портами HDMI-интефейса, портом интерфейса DisplayPort, двумя портами USB 3.0, а также разъемами для подключения микрофона и наушников. Предусмотрена возможность обновления микрокода и фирменного ПО OSD Sidekick, таким образом, пользователь всегда сможет задействовать отлаженные специалистами AORIS актуальные версии наиболее востребованных функций игрового тактического монитора KD25F.Тактические преимущества монитора AORUS перечислены далее:● Эквалайзер черного： Функция Black Equalizer поможет различить объекты в теневой области, за счет повышения их яркости и контрастности.● Стабилизатор прицела： Функция AORUS Aim Stabilizer призвана воспрепятствовать размытию изображения и повысить четкость визуальной составляющей игры, позволяя, в частности, контролировать цель и отслеживать траекторию полета боеприпаса.● Игровой ассистент： Функция GameAssist предоставляет возможность создать несколько пользовательских перекрестий для прицела и способна оказать Вам неоценимую услугу на виртуальном поле боя. Кроме того, с ее помощью вы может выровнять на рабочем столе по горизонтали и вертикали несколько мониторов в составе единой видеоподсистемы ПК.● Информационная панель： AORUS Dashboard позволяет отображать на экране дисплея в реальном времени информацию о ключевых параметрах системы, например частота и напряжение питания ГП и ЦП, DPI мыши и др.● Виджет OSD： Эксклюзивный помощник AORUS OSD позволит настроить параметры дисплея с помощью клавиатуры и мыши.● Активное шумоподавление： Подключив микрофон к соответствующему аудиоразъему на мониторе, пользователь может активировать функцию ANC для подавления шума окружающей ПК среды.