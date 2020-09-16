GIGABYTE представляет игровой монитор FI25F на базе сверхскоростной IPS-матрицы

16 сентября 2020, 15:15

GIGABYTE представляет первый тактический игровой монитор AORUS FI25F на базе новейшей сверхскоростной матрицы.

Дисплей производства компании GIGABYTE оснащен SuperSpeed IPS-матрицей, время отклика которой не превышает 0,4 мс (по методу MPRT), а частота обновления экрана составляет 240 Гц, что позволяет получить четкое изображение в играх одновременно с плавным без задержек и артефактов воспроизведением даже самых сложных и динамичных сцен в играх. Не так давно соревноваться в скорости с TN-матрицами иным продуктам удавалось лишь отчасти, при этом, качество изображения TN-дисплеев оставляло желать лучшего и подвергалась справедливой критике. Благодаря уникальным характеристикам матрицы SuperSpeed IPS поклонники компьютерных игр, наконец, смогут оценить по достоинству высокую скорость формирования полезного сигнала на фоне исключительной детализации сцен и высочайшего качества изображения в игровых приложениях. Диагональ экрана 24,5 дюйм, быстрое время отклика и высокая частота обновления экрана позволяют позиционировать дисплей AORUS FI25F в качестве идеального монитора для игр категории FPS, адресованного пользователям, собирающимся модернизировать свою видеоподсистему.



Помимо быстрого времени отклика, в активе модели AORUS FI25F достойная цветопередача средствами матрицы с 8-разрядной глубиной цвета и 100-% охватом цветового пространства sRGB, благодаря которой монитор способен достоверно воспроизводить всю гамму даже самой насыщенной цветовой палитры. Кроме того, дисплей удовлетворяет требованиям стандарта DisplayHDR 400, сертифицирован VESA-консорциумом и демонстрирует впечатляющее качество изображения как в игровых, так и в специализированных приложениях. Реализованная в мониторе технология AMD Radeon FreeSync™ обеспечивает плавность игрового процесса и отсутствие артефактов даже в самых сложных динамичных сценах.



Унаследовав всю символику бренда AORUS, игровой монитор AORUS FI25F монтируется на полнофункциональную стойку, которая предусматривает возможность установить и отрегулировать расположение дисплея под нужным пользователю углом. Встроенный блок питания – это дополнительное преимущество при транспортировке и быстрой инсталляции устройства в условиях ограниченного пространства, а также поддержания чистоты на рабочем месте. Средствами цифровых RGB-светодиодов можно активировать подсветку задней поверхности корпуса монитора, с помощью фирменного приложения GIGABYTE RGB Fusion выбрать из обширного перечня понравившийся световой эффект, а также синхронизировать подсветку дисплея с другими AORUS-компонентами ПК. Кроме того, фирменное программное обеспечение OSD SideKick предоставит пользователям возможность в одно касание выбрать и настроить параметры монитора с помощью клавиатуры и мыши. Средствами опции Auto-Update можно оперативно обновить микрокод Firmware монитора, и оценить все преимущества дополнительных настроек, которые уже протестировали лучшие представители игрового сообщества. В дополнение к этому, поклонники жанра FPS могут активировать наиболее востребованные тактические функции, - в частности Стабилизатор изображения, Эквалайзер черного, настраиваемое Перекрестие прицела или эксклюзивное Активное шумоподавление, причем, управлять абсолютно всеми функциями можно с помощью назначенных горячих клавиш. В то время как другие игроки заняты поиском нужной опции в экранном меню, владельцы монитора AORUS могут оперативно включить или отключить ее одним нажатием горячей клавиши!