Гибридная камера FUJIFILM Instax mini Evo Hybrid для моментальной печати

29 ноября 2021, 15:45

FUJIFILM представила новую камеру моментальной печати instax mini Evo Hybrid (mini Evo). Камера будет доступна к продаже с 1 февраля 2022 года.

Ее утонченный и классический вид является синонимом культового подхода Fujifilm к дизайну камеры. Уникальный гибридный формат mini Evo сочетает в себе восхищение и удовольствие от функциональности аналоговой камеры с возможностями цифровой технологии для хранения, обмена и печати изображений.

Оригинальной особенностью mini Evo являются десять встроенных режимов объектива и десять вариантов фильтров с пленочными эффектами, которые предлагают фотографам 100 различных комбинаций для самовыражения и создания уникальных снимков. А в сочетании с мгновенной пленкой instax mini камера mini Evo создает мгновенные снимки высочайшего, 600 точек на дюйм, качества при печати прямо с камеры.



"Камера instax mini Evo — это уникальное, высококачественное дополнение к семейству instax. Гибридная камера- принтер была разработана для того, чтобы дать фотографам возможность выбора между аналоговым и цифровым изображением. Фотограф сам определяет, какие фотографии отправить в моментальную печать, а какие сохранить на будущее." - президент FUJIFILM Europe Тоши Иида.



Приложение для смартфона instax mini Evo добавит ряд новых расширенных функций. Благодаря Bluetooth камера позволит передавать любые изображения, снятые на mini Evo, прямо на ваш смартфон. Так же камеру можно будет использовать как принтер моментальной печати для изображений из фотопотока любого смартфона. Вдобавок, приложение получит возможность удаленной съемки и различные варианты хранения снимков.

Основные характеристики mini Evo:Камера mini Evo— это сочетание классических форм и современных технологий. 10 встроенных режимов объектива и 10 вариантов фильтров с эффектом пленки позволяют получить 100 вариаций моментального изображения. Камера так же оснащена 3-дюймовым ЖК-экраном, который дает возможность выбирать изображения, добавлять и редактировать кадры, настраивать параметры печати. Благодаря встроенной литий-ионной батарее, пользователи смогут сделать до 100 снимков без подзарядки. Слот для карты Micro SD обеспечивает достаточно места для хранения изображений, а зеркало для селфи помогает пользователям каждый раз получать идеальные селфи.