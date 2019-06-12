FUJIFILM Instax mini LiPlay - новые камеры моментальной печати

Минималистичный дизайн, стильные цвета, инновационные функции, фильтры, рамки, зеркальце для селфи – творчеству не будет предела!
Японская компания FUJIFILM объявляет о запуске новой модели камер моментальной печати Instax mini LiPlay. Минималистичный дизайн, стильные цвета, инновационные функции, фильтры, рамки, зеркальце для селфи – творчеству не будет предела!
Пять фактов о новинке:
• Самая миниатюрная и легкая модель среди линейки Instax (всего 255 г, для сравнения – Instax mini 9 весит 355 г);
• Уникальная функция – печатать фотокарточку со звуком (звук сохраняется на QR-коде и воспроизводится с помощью любого смартфона);
• Гибридные свойства (можно выбрать фото для печати, использовать фильтр или рамку);
• Возможность использовать камеру как принтер и печатать фотографии со смартфона с помощью Bluetooth;
• Доступная цена.