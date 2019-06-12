FUJIFILM Instax mini LiPlay - новые камеры моментальной печати

12 июня 2019, 11:45

Минималистичный дизайн, стильные цвета, инновационные функции, фильтры, рамки, зеркальце для селфи – творчеству не будет предела!

Японская компания FUJIFILM объявляет о запуске новой модели камер моментальной печати Instax mini LiPlay. Минималистичный дизайн, стильные цвета, инновационные функции, фильтры, рамки, зеркальце для селфи – творчеству не будет предела!Пять фактов о новинке:• Самая миниатюрная и легкая модель среди линейки Instax (всего 255 г, для сравнения – Instax mini 9 весит 355 г);• Уникальная функция – печатать фотокарточку со звуком (звук сохраняется на QR-коде и воспроизводится с помощью любого смартфона);• Гибридные свойства (можно выбрать фото для печати, использовать фильтр или рамку);• Возможность использовать камеру как принтер и печатать фотографии со смартфона с помощью Bluetooth;• Доступная цена.