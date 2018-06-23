Аналоговая камера моментальной печати Instax SQUARE SQ 6

23 июня 2018, 11:45

Аналоговая камера Instax SQUARE SQ6 делает снимки в квадратном формате 1:1, который подходит как для портретной, так и пейзажной съемки.



Размер отпечатка, поддерживаемый камерой SQUARE SQ6, в 1,5 раза превышает размер отпечатка камеры Instax mini, что дает дополнительные преимущества и свободу в планировании композиции кадра.

Стильный дизайн подчеркивают три модных цвета.Автоматическое управление экспозицией придает дополнительную яркость объекту и фону, что позволяет осуществлять съемку как в темных помещениях, так и в ночное время.Режим «селфи» автоматически определяет настройки яркости и фокусного расстояния, которые подходят для съемки селфи. Зеркало для «селфи», расположенное рядом с объективом, помогает контролировать область съемки.Функция макросъемки позволяет делать снимки объектов на расстоянии 30–50 см.Режим пейзажа подходит для съемки отдаленных объектов, расположенных на расстоянии от двух метров и дальше.В режиме двойной экспозиции можно творить и делать художественные снимки, состоящий из двух изображений на одном кадре.Яркость фотографий можно регулировать, добавляя эффект затемнения или осветления.Для получения цветовых эффектов на фото, можно выбрать один из трех фильтров для вспышки, которые идут в комплекте с камерой.