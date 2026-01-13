LG презентує найтонший телевізор-шпалери у світі

13 января 2026, 11:15

На виставці CES 2026 компанія LG Electronics (LG) презентує свою оновлену лінійку OLED-телевізорів, ключовою подією якої стало повернення ікони — LG OLED evo W6, справжнього бездротового телевізора серії «Wallpaper». Модель W6 відроджує фірмовий дизайн «Wallpaper», вперше представлений у 2017 році, поєднуючи його з технологією True Wireless та найсучаснішою розробкою компанії у сфері зображення — технологією Hyper Radiant Color. Відзначаючи 13 років поспіль лідерства на ринку OLED-телевізорів, LG вкотре задає орієнтир для дисплеїв нового покоління, представляючи повну лінійку OLED evo 2026 року, у якій кожна модель побудована на базі цієї проривної технології.



Флагманом лінійки 2026 року став LG OLED evo W6 — телевізор, створений так, щоб розчинятися в інтер’єрі, залишаючи лише чисте задоволення від перегляду. Завдяки товщині корпусу 9 мм, досягнутій шляхом ретельної мініатюризації ключових компонентів і повного переосмислення внутрішньої архітектури, телевізор «Wallpaper» поєднує надзвичайно тонкий і легкий дизайн із збереженням конструктивної міцності. Оновлене настінне кріплення дозволяє телевізору щільно прилягати до стіни по всій площині — від краю до краю, повністю реалізуючи концепцію «Wallpaper Design».

Технологія LG True Wireless від LG дарує користувачам свободу розміщення телевізора «Wallpaper» практично в будь-якій точці кімнати. Усі інтерфейси винесені в окремий блок Zero Connect Box, який можна розташувати на відстані до 10 метрів від екрана, що й дозволяє зберегти його виняткову тонкість та чистоту мінімалістичного дизайну.



Поєднуючи вишукану естетику з передовими бездротовими технологіями передачі 4K-відео та аудіо, що візуально не мають втрати якості, телевізор «Wallpaper» підтверджує свій статус найтоншого у світі справжнього бездротового OLED-телевізора. Він переконливо доводить, що надтонкий силует не потребує компромісів у якості перегляду, забезпечуючи повну силу флагманського зображення LG.



LG представляє новий стандарт для наступного OLED з технологією Hyper Radiant Color: покращення чорного, кольору та яскравості до найвищого рівня, одночасно зменшуючи відблиски.



Цей еволюційний крок дозволив телевізору «Wallpaper» стати найяскравішим за всю історію серії. Оснащений Brightness Booster Ultra, він досягає рівня яскравості до 3,9 рази яскравішого порівняно зі звичайними OLED-телевізорами.



Щоб підвищена яскравість залишалася бездоганною за будь-яких умов перегляду, телевізор «Wallpaper» оснащено спеціально розробленим екраном із найнижчим рівнем відбиття серед усіх телевізорів LG . Це рішення дає йому першу в галузі сертифікацію Reflection Free Premium від Intertek. Завдяки цьому користувачі можуть насолоджуватися Ідеальним Чорний та Ідеальними Кольорами, якими відомі дисплеї телевізорів LG OLED, підтверджені UL Solutions — тепер без жодних відволікаючих відблисків навіть у яскраво освітлених приміщеннях.



Координацію всіх цих візуальних удосконалень забезпечує новий процесор α (Alpha) 11 AI Gen3, оснащений нейронним процесорним блоком (NPU), продуктивність якого зросла у 5,6 раза. Збільшена обчислювальна потужність дала змогу реалізувати новий Dual AI Engine. На відміну від традиційних процесорів, які часто жертвують природною текстурою заради зменшення шуму, Dual AI Engine використовує паралельні алгоритми для одночасного виконання обох завдань, формуючи збалансоване зображення з природними деталями без ефекту надмірної різкості.



LG Gallery+ доповнює телевізор «Wallpaper», надаючи користувачам, які цінують дизайн інтер’єру, можливість адаптувати житловий простір відповідно до власних уподобань. Сервіс перетворює екран на багатофункціональний елемент, що створює атмосферу в кімнаті, пропонуючи понад 4500 візуальних матеріалів — від кінематографічних сцен і ігрової графіки до особистих колекцій фото і зображень користувачів, створених за допомогою генеративного Штучного інтелекту. Доповнений фоновою музикою, підібраною відповідно до настрою, LG Gallery+ піднімає телевізор на новий рівень, перетворюючи його на динамічний інструмент самовираження та оформлення інтер’єру. Сервіс доступний у всій лінійці телевізорів LG, включно з телевізором «Wallpaper».



LG продовжує утримувати лідерство в сегменті ігрових телевізорів, пропонуючи функції, орієнтовані на високопродуктивний геймплей. Телевізор Wallpaper разом із моделями OLED evo 2026 року підтримують частоту оновлення 4K 165 Гц, а також технології NVIDIA G-SYNC® Compatible та AMD FreeSync Premium, що забезпечують плавну гру без розривів зображення. Завдяки часу відгуку пікселя 0,1 мс і режиму низької затримки Auto Low Latency Mode (ALLM) ці дисплеї забезпечують миттєву реакцію, якої очікують вимогливі геймери.

Бачення LG щодо використання телевізора базується на ультраперсоналізації, реалізованій через відзначену нагородами платформу webOS. Уже цього року завдяки функції Voice ID користувачі отримують доступ до персоналізованого головного екрана «Моя сторінка». За однією лише голосовою командою телевізор розпізнає, хто саме знаходиться перед екраном, і миттєво адаптує інтерфейс під відповідний профіль — із власними віджетами та застосунками. Це гарантує релевантний контент для кожного глядача, навіть якщо перед цим телевізором користувався інший член родини.Користувацький досвід стає краще завдяки можливостям Multi-AI, що поєднують Google Gemini та Microsoft Copilot і дозволяють озвучувати запитання та отримувати персоналізовані відповіді. Оновлений AI Concierge додатково покращує перегляд, допомагаючи легко й швидко досліджувати інформацію, пов’язану з контентом, із мінімальними затримками. Активувавши функцію голосом або за допомогою пульта Magic Remote, користувачі отримують доступ до нової опції «In This Scene», яка надає деталі про акторський склад і пов’язаний контент, а також відкриває можливість створювати зображення за допомогою Штучного інтелекту. Уся ця екосистема надійно захищена системою LG Shield — лауреатом нагороди CES 2026 Innovation Award, яка забезпечує захист даних завдяки передовим технологіям шифрування та безпеки, дозволяючи насолоджуватися персоналізованим досвідом із повним відчуттям спокою.