LG презентує новий Micro LED-дисплей LG MAGNIT на ISE 2026

LG Electronics (LG) представить свій новий Micro LED-дисплей LG MAGNIT (модель LMPB) на виставці Integrated Systems Europe (ISE) 2026 — найбільшій у Європі події у сфері комерційних дисплеїв, що відбудеться в Барселоні, Іспанія, з 3 по 6 лютого.

Завдяки новому Micro LED-рішенню LG MAGNIT з ультрависокою роздільною здатністю компанія LG продовжує зміцнювати своє глобальне лідерство в сегменті комерційних дисплеїв, пропонуючи унікальну цінність, адаптовану до потреб B2B-клієнтів.

Назва LG MAGNIT поєднує слово «magnificent» та «nit» — одиницю вимірювання яскравості, підкреслюючи виняткову яскравість дисплея й вражаючу якість зображення. Він підтримує ультрависоку роздільну здатність, масштабовані конфігурації екрана та вирізняється покращеною зручністю монтажу. Завдяки цьому LG MAGNIT є оптимальним рішенням для широкого спектра комерційних просторів — від великих холів, аудиторій і конференц-залів до преміальних торговельних локацій, професійних студій озвучки і диспетчерських центрів.Окрім бездоганної якості зображення, новий Micro LED-дисплей LG MAGNIT спроєктовано так, щоб забезпечувати відчутну якість і зручність на всіх етапах — від інсталяції до експлуатації та обслуговування. Яскравим прикладом цього є нова технологія Line-to-Dot (LTD). У традиційних LED-дисплеях драйверні мікросхеми керують світловими елементами по лініях, через що дефект одного пікселя може впливати на всю лінію. Технологія LTD від LG переводить потенційні лінійні дефекти у точкові, завдяки чому будь-яка проблема з пікселем залишається локалізованою на рівні однієї точки. Це суттєво зменшує візуальні спотворення та забезпечує більш комфортний і безшовний досвід перегляду.Зручність інсталяції також було покращено, щоб вона відповідала безмежно масштабованій конструкції LG MAGNIT, у якій модульні панелі LED-екрана — базові будівельні елементи LED-дисплеїв — з’єднуються між собою безшовно, немов блоки. Нова модель має тонший профіль порівняно з попередніми версіями та оснащена технологіями, що забезпечують просте й високоточне налаштування вирівнювання. Раніше монтажники виконували вирівнювання модулів із тильного боку, а результат перевіряли з фронтальної частини. LG MAGNIT спрощує цей процес завдяки запатентованій технології вирівнювання з фронтальним доступом, яка дозволяє виконувати точні коригування безпосередньо з передньої поверхні дисплея, суттєво скорочуючи час монтажу великоформатних екранів.LG MAGNIT також вирізняється унікальною підтримкою монтажу на великій відстані, що дозволяє розміщувати модульні панелі LED-дисплея та контролери на відстані до 10 кілометрів один від одного.¹ Завдяки використанню оптоволоконних кабелів замість коротких Ethernet-з’єднань дисплей забезпечує централізоване керування та адміністрування кількох комерційних дисплеїв з однієї локації — наприклад, із віддаленої диспетчерської або центру керування.Для подальшого покращення якості зображення та довговічності в LG MAGNIT застосовано чорне покриття на фронтальній поверхні дисплея, яке забезпечує глибші чорні відтінки порівняно з традиційними LED-дисплеями. Це покриття допомагає максимізувати контрастність і підвищити точність передавання кольорів LED-елементів, досягаючи преміальної якості зображення. Водночас воно виконує захисну функцію, оберігаючи дисплей від вологи, пилу та зовнішніх механічних впливів і загалом підвищуючи його зносостійкість.«Новий дисплей LG MAGNIT поєднує низку унікальних можливостей, створених для забезпечення захопливого візуального досвіду та операційної надійності, яких очікують наші B2B-клієнти», — зазначив Ніколас Мін, керівник напряму Information Display у підрозділі LG Media Entertainment Solution Company. «Цей продукт наочно демонструє нашу відданість лідерству на ринку комерційних дисплеїв через встановлення нових стандартів завдяки інноваціям".