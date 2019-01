Samsung представляет инновационные модульные технологии Micro LED

9 января 2019, 13:15

Компания Samsung Electronics представила новейшие разработки в технологии модульных Micro LED-дисплеев на ежегодной презентации First Look, прошедшей накануне конференции CES в Лас-Вегасе.

На мероприятии были продемонстрированы революционные новинки на базе Micro LED: 75-дюймовый дисплей, 219-дюймовый The Wall, а также новые размеры, формы и конфигурации модульного Micro LED-экрана следующего поколения, получившего премию CES Best of Innovation – 2019.



«На протяжении десятилетий Samsung остается лидером в разработке инновационных дисплеев нового поколения, – отметил президент подразделения устройств отображения информации (Visual Display Business) компании Samsung Electronics Чон Хи Хан (Jonghee Han). – Micro LED находится в авангарде революционного развития экранов: «интеллектуальным» и адаптируемым под требования потребителя дисплеям на базе этой технологии нет равных в каждой категории. Samsung Micro LED не имеет границ, только бесконечные возможности».



Благодаря инновационной технологии самоизлучающего дисплея и модульным возможностям в Samsung Micro LED сочетаются беспрецедентное качество изображения, универсальность и элегантный дизайн. Эти революционные устройства состоят из отдельных модулей из миллионов неорганических самоизлучающих красных, зеленых и синих микро-светодиодов, которые излучают свет самостоятельно для отображения ярких цветов на экране. Это обеспечивает непревзойденное качество изображения, опережая все технологии, представленные на рынке в настоящее время.



В прошлом году на выставке CES Samsung представила технологию Micro LED во время презентации The Wall – высоко оцененного экспертами и отмеченного множеством наград 146-дюймового Micro LED-дисплея. Технические достижения в области сборки полупроводниковых изделий со сверхмалым шагом, которые сократили расстояние между микроскопическими светодиодными чипами, позволили Samsung создать Micro LED-дисплей с разрешением 4K в меньшем, более удобном для домашнего использования 75-дюймовом форм-факторе.

Благодаря модульной концепции технология Micro LED обеспечивает гибкость в размерах экранов, что позволяет пользователям адаптировать дисплеи для любого помещения или пространства. Добавляя Micro LED-модули, пользователи могут увеличивать свой дисплей до любого желаемого размера. В будущем модульные возможности Micro LED позволят пользователям создавать экраны даже нетипичных форматов 9×3, 1×7 или 5×1, в зависимости от доступного пространства, дизайнерских предпочтений или практических потребностей.



Технология Micro LED компании Samsung также оптимизирует контент для любых размеров и форм экрана. Даже с дополнительными модулями дисплеи Samsung Micro LED масштабируют изображение и повышают его разрешение, оставляя плотность пикселей неизменной. Кроме того, Micro LED-экраны поддерживают видео с любым соотношением сторон: от стандартного 16:9 до широкоэкранного 21:9, необычного, например, 32:9 или даже 1:1, – без снижения качества «картинки».



Наконец, в связи с тем, что у Micro LED-дисплеев нет рамок, между модулями нет границ. Результат – идеальный «бескрайний» экран, который гармонично вписывается в помещение любого дизайна. Возможности Micro LED в интерьере также расширяют новые функции режима Ambient.