Науседа: Достигать 5% к 2035 году уже слишком поздно

26 июня 2025, 8:45

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил журналистам в среду, что достижение целевого показателя расходов на оборону в 5% к 2035 году слишком поздно, а расходы НАТО на оборону отстают от расходов РФ.



Его замечания прозвучали после того, как в воскресенье члены НАТО договорились повысить целевой показатель расходов до 5%.