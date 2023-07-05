Решение саммита НАТО в Вильнюсе не разочарует украинцев

5 июля 2023, 13:45

Президент Литвы Гитанас Науседа уверен, что на саммите НАТО в Вильнюсе удастся договориться о таких обязательствах перед Украиной, которые ее не разочаруют. Об этом он сообщил LRT.

Науседа надеется, что Президент Украины Владимир Зеленский "обязательно получит, возможно, не все из того, что он ожидает в своих планах-максимум, но уж точно получит многое"."У меня есть ощущение, что мы еще найдем те формулировки, которые не разочаруют украинцев и скажут больше, чем мы привыкли озвучивать", – добавил Президент Литвы.