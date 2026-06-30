Фицо выступил против новой военной помощи Украине перед саммитом НАТО

30 июня 2026, 8:15

Премьер Словакии Фицо заявил, что Братислава не поддержит решения о выделении Украине новой военной или финансовой помощи на предстоящем саммите НАТО в Анкаре.

По его словам, словацкая делегация отправится на встречу без мандата на одобрение подобных инициатив.Фицо подчеркнул, что Словакия «не будет оплачивать военные расходы Украины», добавив, что дальнейшая эскалация конфликта может привести к более масштабной войне. По данным СМИ, на саммите НАТО 7–8 июля планируется обсудить выделение Украине помощи в размере €70 млрд, однако окончательный текст декларации еще может измениться.