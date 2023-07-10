Словакия поставит Киеву 16 гаубиц и наладит совместное производство с Украиной

10 июля 2023, 15:15

Об этом на пресс-конференции в Братиславе после переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским сообщила лидер Словакии Зузанна Чапутова.



"Мы одна из стран, помогавших Украине и в военном плане. Мы предоставили средства противовоздушной обороны, мы предоставили боевые самолеты. И сотрудничество в этой сфере постепенно переходит в сотрудничество в других областях. Нам удалось подписать контракт.на поставку 16 Zuzann в Украину и это произойдет уже в очень скором времени. Мы будем разрабатывать совместно новый тип гаубиц, начнется совместное производство боеприпасов и наши предприятия разминируют территорию Украины", – сказала Чапутова.