Бельгия не поставит Украине гаубицы M109

13 июня 2022, 9:45

Бельгия не поставит Украине бронированные гаубицы M109 из-за отсутствия у министерства обороны возможности их выкупить.

По словам осведомленных источников издания De Morgen, переговоры между министерством обороны Бельгии и восточнофламандской технологической компанией OIP сорвались из-за цены на M109."Очень тяжело вести переговоры, если контрагент просит в десять раз больше, чем он сам за это заплатил", – сообщил источник.Недавно в Минобороны Бельгии сообщили, что бронированные гаубицы уже были проданы другой стороне. Кому, непонятно. OIP не хочет комментировать этот вопрос."Так что поставки не будет, но это не из принципиальных соображений", – сказала министр обороны Людин Дедондер.