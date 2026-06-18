Дефіцит С-300 у Росії зростає через удари України

18 июня 2026, 12:45

Українські чиновники, на яких посилається CBS News, повідомляють, що в Росії зростає дефіцит систем С-300, які є ключовими для захисту від ракет і авіації.



Цю проблему посилює сама Росія, використовуючи ці комплекси не лише для оборони, а й для ударів по Україні в режимі "земля-земля", що призводить до швидшого витрачання ракет.

Україна, зі свого боку, завдає ударів по російській ППО в Криму, Луганській області та інших окупованих територіях, щоб розширити можливості для дальнобійних атак.Додаткова проблема для Москви — це виробництво нових ракет. Українські чиновники стверджують, що Росії бракує ключових компонентів, включаючи головки самонаведення та модулі управління.