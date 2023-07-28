Київстар надав допомоги українцям і ЗСУ на 1,162 млрд грн

28 июля 2023, 11:15

Ключовими напрямками допомоги стали забезпечення гуманітарних потреб ЗСУ, відновлення інфраструктури, кіберзахист, розмінування території України, підтримка вразливих верств населення, тощо.



Від початку повномасштабної війни національний телеком-оператор надав допомоги державі, Збройним силам України, та абонентам на загальну суму понад 1,162 млрд грн.

Компанія зосередила свою підтримку на реалізації проєктів, які допомагають Україні долати складнощі війни і наближають перемогу та мир. Серед таких – забезпечення гуманітарних потреб ЗСУ, відновлення цифрової інфраструктури, протидія кіберзлочинам, розмінування території України, підтримка медичних закладів, забезпечення безкоштовним зв`язком захисних об`єктів цивільної оборони, допомога вразливим верствам населення, тощо.Зокрема, компанія виділила 300 млн грн на відновлення цифрової інфраструктури України, 55 млн грн – для посилення кіберзахисту країни, 45 млн грн перераховано фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим», 10 млн грн - для оснащення інженерно-саперних груп у межах ініціативи «Нам тут жити», ще 10 млн грн отримав Національний реабілітаційний центр «Незламні» на обладнання для лікування дітей з опіками. Понад 500 млн грн виділено на забезпечення безкоштовних послуг зв`язку для захисних об`єктів цивільної оборони, навчальних закладів, що постраждали від руйнувань, лікарів, абонентів на деокупованих територіях. Телеком оператор також підтримує своїх співробітників, які знаходяться на військовій службі в лавах ЗСУ, нараховуючи їм щомісяця заробітну плату.У проєктах допомоги ЗСУ та населенню України беруть участь як співробітники і волонтерські групи компанії, так і абоненти. Зокрема співробітники Київстару перерахували 2,2 млн грн власних коштів на благодійні проєкти, а абоненти за допомогою послуг SMS, «Допомога ЗСУ» та інших телеком послуг, наданих компанією, зібрали понад 46 млн грн. Ці кошти були перераховані до фондів «Повернись живим», «Твоя опора», «Let`s help», «Карітас Україна» та інші.Крім допомоги ЗСУ та суспільству, Київстар відновлює та розвиває телеком-інфраструктуру України, інвестує в енергонезалежність мобільної мережі, підключає до безкоштовного інтернету укриття та модульні містечка для переселенців.