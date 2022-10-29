Linksys LGS328PC

29 октября 2022, 20:10

24-портовий керований гігабітний комутатор PoE+ з 4 висхідними каналами SFP 1G 250 Вт - просте та продуктивне рішення для розширення вашої офісної мережі.

Він оснащений портами з гігабітною швидкістю, а для налаштування та керування пропонує спеціальний WEB-інтерфейс. Крім того, "на борту" підтримка PoE+ для мережних пристроїв, які можна розміщувати у будь-якому місці без необхідності використання розеток змінного струму (AC).

Статична маршрутизація

Багатоадресне розсилання протоколу управління групами Інтернету (IGMP)

Маркування VLAN 802.1q

Список контролю доступу (ACL)

Підтримка доступу до інтерфейсу командного рядка (CLI)

Автентифікація 802.1x RADIUS

Дзеркало портів

Агрегація посилань

Безпека порту

802.1p

Якість обслуговування (QoS)

Смуга пропускання та контроль шторму

Може бути встановлений у стійку

Зовнішній шнур живлення

Розміри - 440х260х44 мм

Вага - 3,3 кг

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