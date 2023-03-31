Новый сетевой фильтр SVEN SF-08E-16

31 марта 2023, 13:15

Компания SVEN представляет сетевой фильтр-удлинитель SF-08E-16.



Это многорозеточная модель сетевого фильтра с защитой от детей, с возможностью подключения до 8-ми устройств с максимальным совокупным током нагрузки до 16 А. Данная модель предназначена для защиты техники от короткого замыкания, перегрузки, импульсных и индустриальных помех в электросети.

Корпус SVEN SF-08E-16 выполнен из ударопрочного негорючего пластика. Модель оснащена защитными шторками, которые препятствуют проникновению в сетевой фильтр посторонних предметов. Фильтр можно закрепить на стене при помощи специальных пазов, расположенных на тыльной стороне устройства. Провода сделаны из чистой меди сечением:SF-08E-16 1,8м: 3×1 мм²SF-08E-16 3,0м: 3×1,5 мм²SF-08E-16 5,0м: 3×1,5 мм²Модель оснащена 8-ю евро розетками типа CEE 7/4 и удобным двухполюсным выключателем со световой индикацией рабочего состояния. SVEN SF-08E-16 практичный, продуманный и безопасный выбор для дома или офиса.