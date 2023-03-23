Новый сетевой фильтр SVEN SF-05E

23 марта 2023, 10:15

Данный сетевой фильтр-удлинитель предназначен для защиты электронной техники от импульсных помех, которые могут возникать в сети электропитания.



Он обеспечивает надежную защиту от перенапряжения, короткого замыкания и импульсных помех, которые могут повредить электронное оборудование. Он оборудован защитными шторками, препятствующими проникновению посторонних предметов к контактам. Негорючий пластик – это важная составляющая безопасности сегодняшнего дня. А стеновое крепление позволит зафиксировать данный сетевой фильтр в необходимом месте с помощью винтов.

Фильтр-удлинитель имеет 5 выходных розеток, что позволяет подключить к нему несколько устройств одновременно. Общий выключатель розеток удобен для управления всеми подключенными устройствами одновременно.Максимальная нагрузка фильтра-удлинителя составляет 2300 Вт, что позволяет подключать к нему большинство бытовых приборов. Номинальный ток нагрузки равен 10 А, что также соответствует большинству бытовых приборов.Фильтр-удлинитель имеет защиту от импульсных помех, которые могут возникать в сети электропитания. Максимальная поглощаемая энергия импульсной помехи не превышает 150 Дж, а максимальный поглощаемый ток импульсной помехи составляет 4500 А. Это обеспечивает надежную защиту от перенапряжения и короткого замыкания.Фильтр-удлинитель имеет различные длины кабеля - 1.0; 1.8; 3.0; 5.0 метров, что позволяет выбрать наиболее подходящую длину для конкретной задачи. Размеры фильтра-удлинителя составляют 262 × 40 × 48 мм, что позволяет легко разместить его в любом месте.Фильтр-удлинитель может работать в широком диапазоне температур - от +10 до +70 °С, что позволяет использовать его в различных условиях эксплуатации. Влажность воздуха не должна превышать 65%, что обеспечивает надежную работу фильтра-удлинителя во влажных условиях.Вес фильтра-удлинителя может быть разным - от 306 до 578 грамм в зависимости от длины кабеля. Это делает его легким и удобным для транспортировки и установки.В целом, данный сетевой фильтр является надежным и удобным устройством для защиты электронной техники от импульсных помех и перенапряжения в сети электропитания. Он обладает всеми необходимыми характеристиками для использования в домашних условиях или в офисе.