Новые сетевые фильтры SVEN Optima

25 июля 2022, 15:45

Серия сетевых фильтров-удлинителей SVEN Optima призвана обеспечить стабильное и качественное питание различных устройств и предполагает разнообразные сценарии размещения и применения.

В зависимости от условий использования пользователь может выбрать один из трех вариантов длины кабеля: 1,8 метра, а также 3 и 5 метров. Шести универсальных розеток формата CEE 7/4 с заземлением хватит для решения большинства задач, при этом они отлично удерживают как российские, так и европейские вилки.



Особое внимание традиционно уделено безопасности. За сохранность самих фильтров-удлинителей и подключенных к ним приборов ответственны варисторная защита от перегрузок и термоконтроль, способные выдержать любые неполадки в питающей сети, а также обеспечить защиту от высоковольтных разрядов. Специальные шторки внутри розеток не допускают попадания посторонних предметов в разъем, что будет особенно полезно при использовании в одном помещении с детьми и домашними животными. Ну и, конечно, приборы абсолютно пожаробезопасны и защищены от физических воздействий благодаря корпусу из ударопрочного и негорючего ABS-пластика.



Использовать фильтры-удлинители SVEN серии Optima максимально легко и комфортно. Подключение и отключение вилок происходит с приятным усилием, выключатель с индикацией обеспечивает удобное управление питанием устройства, а также позволяет легко контролировать его состояние. Пользователь может разместить сетевой фильтр на горизонтальной поверхности — от пола до полки или стола. Специальные крепления также позволяют закрепить его на стене в любом положении. При этом серия Optima остается одной из самых доступных как в линейке от SVEN, так и в целом на рынке – устройства из нее наверняка найдут свое место в вашем доме, офисе или другом помещении.