Сетевой фильтр-удлинитель SVEN SF-10E-16

21 апреля 2025, 13:45

Нередко случается так, что в одной точке необходимо подключить к сети сразу много различных электроприборов: на рабочем месте или, например, в стойке для домашнего кинотеатра, где может одновременно находиться до десяти устройств.

Недавно в ассортименте нашей компании появился сетевой фильтр, который обеспечивает безопасным и надежным питанием их все, ведь он оборудован сразу 10 розетками формата CEE7/4 (EU). Допустимая максимальная нагрузка при этом сделана соответствующей — до 3680 Вт, а розетки надежно фиксируют вилки различных типов.

Традиционно много внимания уделено вопросам безопасности использования фильтра. Корпус выполнен из прочного и негорючего пластика с соблюдением всех норм электромагнитной совместимости. Розетки защищены от попадания посторонних предметов специальными шторками, что особенно важно для пользователей с маленькими детьми и домашними животными. Подключенные устройства также находятся в полной безопасности: благодаря варисторной защите от импульсных помех SVEN SF-10E-16 эффективно справляется с перегрузками, а при возникновении серьезных проблем происходит своевременное отключение.Возобновить их питание можно быстро и без лишних усилий благодаря автоматическому предохранителю, а контролировать работу фильтра позволяет выключатель со встроенной световой индикацией. Расстояние от розетки до места подключения может быть разным, потому разработчики предусмотрели сразу три варианта поставки SVEN SF-10E-16 — с длиной кабеля 1,8 метра, а также 3 и 5 метров. Благодаря специальным отверстиям на задней панели сетевой фильтр можно закрепить практически на любой поверхности и в любом положении — например, на стене или где-нибудь под рабочим столом.Главное, чем интересен SVEN SF-10E-16 — это, несомненно, безопасное и удобное подключение сразу до 10 устройств, причем с солидной суммарной мощностью. При этом мы традиционно предлагаем его по доступной цене, в чем можно убедиться, открыв каталоги крупных магазинов электроники и бытовой техники.