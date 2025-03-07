Сетевой фильтр-удлинитель SVEN SF-06E-16

7 марта 2025, 13:15

Сетевой фильтр-удлинитель с шестью розетками — это своеобразная «классика», на рынке присутствует множество устройств данного типа.

Однако многие из них не выдерживают высокую нагрузку, что позволяет подключать к ним лишь сравнительно маломощные приборы. Эту проблему наша компания успешно решила, выпустив новый сетевой фильтр SF-06E-16 с допустимой нагрузкой до 3680 Вт. включительно.

При этом новинка сохранила все преимущества и сильные стороны других представителей линейки сетевых фильтров SVEN. В частности, все 6 розеток формата CEE7/4 (EU) надежно удерживают вилки любых типов и защищены от попадания посторонних предметов специальными шторками — мы заботимся о безопасности пользователей продукции и домашних животных. Ну и, конечно, корпус фильтра выполнен из негорючего ударопрочного пластика. Соблюдены все нормы электромагнитной совместимости.В полной безопасности находятся и подключенные устройства: благодаря варисторной защите от импульсных помех SVEN SF-06E-16 легко и эффективно справляется с перегрузками. Если проблема более серьезная, происходит быстрое отключение всех подключенных устройств — до того, как им может быть нанесен какой-либо вред. При этом, восстановить их работу можно буквально за пару секунд - благодаря автоматическому предохранителю. Управлять фильтром и контролировать его работу помогает выключатель со встроенной световой индикацией.Не возникнет проблем и с размещением фильтра: его можно просто положить на горизонтальную поверхность, или закрепить на стене благодаря специальным отверстиям на задней панели. Для максимально комфортного использования фильтра-удлинителя необходимо подобрать подходящую длину кабеля в зависимости от расположения розетки и подключаемых потребителей. На выбор предлагается сразу три варианта длинны кабеля 1,8, 3 и 5 метров.Компания SVEN активно развивает свою линейку сетевых фильтров и иновации в плане комфортного использования, при этом безопасность всегда поддерживается на максимальном уровне. Традиционным остается и подход к ценообразованию — даже самые передовые устройства предлагаем по доступной цене.