Новый удлинитель СТАРТ С/У S 5x1-ZDV 2USB

6 июня 2019, 10:45

Компактный удлинитель для одновременного подключения 5-ти бытовых устройств и 2-х мобильных гаджетов через USB-разъемы.

Имеет стильный дизайн и нестандартное расположение сетевых гнезд.

Розетки на сетевом удлинителе расположены оригинально: три гнезда занимают фронтальную часть, да остальных разнесены по бокам. Такое решение делает электроприбор малогабаритным и удобным для размещения в ограниченном пространстве. Удлинитель имеет два USB-разъема с выходным суммарным током 2,1А. Оптимально для подзарядки мобильных телефонов и маломощных переносных гаджетов.Корпус удлинителя неразборный, выполнен из высокопрочного поликарбоната. Электроприбор оснащен заземлением для безопасной эксплуатации, защищая пользователей от поражения электрическим током. Встроенный сетевой предохранитель автоматически обесточит удлинитель в случае чрезмерной нагрузки на сеть, превышающей допустимое значение в 3500 Вт. Предусмотрена защита от короткого замыкания, во избежание поломки подключенных электроприборов.Розетки имеют защитные шторки от попадания пыли на контакты, которые также предохраняют подключенный в сеть удлинитель от детей. Несмотря на это, производитель рекомендует применить дополнительную защиту розеток от детского доступа: использование розеточных заглушек.Технические характеристики:

Серия: удлинитель со встроенным заземлением

Материал корпуса: поликарбонат

Комплектация: 5 сетевых розеток, 2 USB-разъема

Длина сетевого кабеля: 1,5м

Максимальная сила тока: 16А

Максимальное напряжение: 250В

Максимальная мощность: 3500Вт

Страна-производитель: Китай