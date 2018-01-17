Практичный подход к зарядке устройств от ColorWay

В январе 2018 года бренд ColorWay расширил аксессуарную группу новыми продуктами, добавив категории: сетевые фильтры и универсальные зарядные устройства.
Интенсивный режим использования электронных девайсов приводит к их быстрой разрядке. Обеспечить устройствам беспрерывную работу, чтобы оставаться на связи в течение насыщенного дня, порой становится нелегко.
Добавляя в ассортимент новые продукты, бренд ColorWay традиционно исходил из принципа: инновации + удобство + функциональность.
Поэтому, помимо ожидаемого функционала новые модели в каждой из представленных категорий обладают отличительными особенностями, направленными на еще большую практичность и удобство.
Функциональные сетевые фильтры-удлинители ColorWay нового поколения со встроенными USB портами – позволяют легко подключать не только бытовые электроприборы, но и предоставляют возможность зарядить любое электронное устройство, не занимая много места и лишних розеток.
Исключительной особенностью сетевых фильтров ColorWay выступает интеллектуальная микросхема USB Auto ID – для автоматического определения типа подключенного устройства и поддержка технологии Super Charge, которая обеспечивает оптимальную силу тока.
Все модели оснащены:
- высококачественной кнопкой питания с серебряными контактами, рассчитанной на более чем 10 000 нажатий;
- проводами из чистой меди выдерживающими нагрузку до 2500 Вт;
- корпусами из жаропрочного пластика рассчитанными на температуру до 750 C°.
- контакты розеток изготовлены из пластичной и износоустойчивой бронзы.
Стильный дизайн сетевых фильтров легко впишется в любой интерьер и расширит функциональность пространства в помещении.
С зарядными устройствами ColorWay, теперь нет необходимости в большом количестве кабелей и блоков питания. В универсальных зарядных устройствах реализована возможность подзарядки всех типов устройств совместимых с разъемами USB и Lightning.
Сетевые зарядные устройства ColorWay подойдут для зарядки смартфонов, планшетов, электронных книг и других устройств от любого источника постоянного питания. А универсальные автомобильные зарядные устройства ColorWay помогут зарядить девайсы в пути, и сделают вашу поездку гораздо комфортней.
Преимуществом данных зарядных устройств является:
- стабильное напряжение на выходе;
- LED подсветка для удобства использования в ночное время;
- несколько USB портов;
- функциональность;
- защита от перенапряжения;
Также, ассортимент товаров ColorWay пополнился универсальными кабелями, позволяющими подключать любой девайс с разъемом Micro-USB, Type-C, Lightning с целью передачи данных или для подзарядки.
«Каждый новый продукт ColorWay – это сочетание современных инноваций, удобства в использовании и функциональности. Исходя из запросов наших покупателей, мы предлагаем только качественный товар, обеспечивая простоту и комфорт при повседневном использовании электронных устройств», - Антон Корниенко, руководитель продакт отдела компании ColorWay.