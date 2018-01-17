Практичный подход к зарядке устройств от ColorWay

17 января 2018, 15:05

В январе 2018 года бренд ColorWay расширил аксессуарную группу новыми продуктами, добавив категории: сетевые фильтры и универсальные зарядные устройства.

Интенсивный режим использования электронных девайсов приводит к их быстрой разрядке. Обеспечить устройствам беспрерывную работу, чтобы оставаться на связи в течение насыщенного дня, порой становится нелегко.

Добавляя в ассортимент новые продукты, бренд ColorWay традиционно исходил из принципа: инновации + удобство + функциональность.

Поэтому, помимо ожидаемого функционала новые модели в каждой из представленных категорий обладают отличительными особенностями, направленными на еще большую практичность и удобство.

Функциональные сетевые фильтры-удлинители ColorWay нового поколения со встроенными USB портами – позволяют легко подключать не только бытовые электроприборы, но и предоставляют возможность зарядить любое электронное устройство, не занимая много места и лишних розеток.

Исключительной особенностью сетевых фильтров ColorWay выступает интеллектуальная микросхема USB Auto ID – для автоматического определения типа подключенного устройства и поддержка технологии Super Charge, которая обеспечивает оптимальную силу тока.

Все модели оснащены:

- высококачественной кнопкой питания с серебряными контактами, рассчитанной на более чем 10 000 нажатий;

- проводами из чистой меди выдерживающими нагрузку до 2500 Вт;

- корпусами из жаропрочного пластика рассчитанными на температуру до 750 C°.

- контакты розеток изготовлены из пластичной и износоустойчивой бронзы.

Стильный дизайн сетевых фильтров легко впишется в любой интерьер и расширит функциональность пространства в помещении.

С зарядными устройствами ColorWay, теперь нет необходимости в большом количестве кабелей и блоков питания. В универсальных зарядных устройствах реализована возможность подзарядки всех типов устройств совместимых с разъемами USB и Lightning.

Сетевые зарядные устройства ColorWay подойдут для зарядки смартфонов, планшетов, электронных книг и других устройств от любого источника постоянного питания. А универсальные автомобильные зарядные устройства ColorWay помогут зарядить девайсы в пути, и сделают вашу поездку гораздо комфортней.

Преимуществом данных зарядных устройств является:

- стабильное напряжение на выходе;

- LED подсветка для удобства использования в ночное время;

- несколько USB портов;

- функциональность;

- защита от перенапряжения;

Также, ассортимент товаров ColorWay пополнился универсальными кабелями, позволяющими подключать любой девайс с разъемом Micro-USB, Type-C, Lightning с целью передачи данных или для подзарядки.

«Каждый новый продукт ColorWay – это сочетание современных инноваций, удобства в использовании и функциональности. Исходя из запросов наших покупателей, мы предлагаем только качественный товар, обеспечивая простоту и комфорт при повседневном использовании электронных устройств», - Антон Корниенко, руководитель продакт отдела компании ColorWay.